القنصل الصيني يشيد بجهود المملكة في نجاح موسم الحج وتقديم خدمات رفيعة المستوى

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " شهد هذا العام تأدية 10 آلاف حاج صيني مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، وسط خدمات جليلة وكبيرة كان لها الأثر البالغ في تسهيل أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وبمستوى عالٍ من الرعاية والأمان؛ ومن خلال الإدارة الموحدة للجمعية الإسلامية الصينية التي تأسست في عام 1955م لخدمة أكثر من 30 مليونًا".