القنصل الصيني يشيد بجهود المملكة في نجاح موسم الحج وتقديم خدمات رفيعة المستوى

ثمن القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية وانغ تشي مين، ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود جليلة وإجراءات وقائية وأمنية أسهمت في نجاح خطط الحج لعام 1445هـ، وسخرت سُبل الأمان لحجاج بيت الله الحرام في ظل منظومة أمنية وبنية تحتية وخدمات صحية متكاملة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية " شهد هذا العام تأدية 10 آلاف حاج صيني مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة، وسط خدمات جليلة وكبيرة كان لها الأثر البالغ في تسهيل أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وبمستوى عالٍ من الرعاية والأمان؛ ومن خلال الإدارة الموحدة للجمعية الإسلامية الصينية التي تأسست في عام 1955م لخدمة أكثر من 30 مليونًا".
وأضاف " نظمت الجمعية منذ 69 عامًا أولى رحلاتها للحجاج الصينيين إلى الديار المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة، شهد خلالها أجيال من الحجاج الصينيين بعيونهم التقدم الذي حققته المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والقفزة الكبيرة في البنية التحتية والخدمات الصحية ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية".