منشار كهربائي كاد يتسبّب بالعمى لشاب بجازان.. وفريق طبي ينقذ الموقف

وبيّنت أن المصاب حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني نزيفًا في العين بعد تعرُّضه لإصابة نتيجة تطاير شظايا من منشار كهربائي واستقرار إحداها في عينه، وبعد عمل الفحوصات اللازمة من قِبل الفريق الطبي بقسم العيون تبيَّن وجود تهتُّك في أنسجة العين وجرح نافذ في قرنية وصلبة العين، إضافةً لوجود جسم غريب داخلها؛ مما استدعى إجراء تدخل جراحي تم خلاله استخراج الجسم الغريب، وخياطة الجرح وإعادة تشكيل العين، وتكللت جميع الجهود بالنجاح ولله الحمد.