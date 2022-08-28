منشار كهربائي كاد يتسبّب بالعمى لشاب بجازان.. وفريق طبي ينقذ الموقف

قالت صحة جازان: إن فريقًا طبيًّا بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، تمكّن من إنقاذ عين ثلاثيني بعد تعرُّضها للإصابة؛ بسبب منشار كهربائي.
وبيّنت أن المصاب حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني نزيفًا في العين بعد تعرُّضه لإصابة نتيجة تطاير شظايا من منشار كهربائي واستقرار إحداها في عينه، وبعد عمل الفحوصات اللازمة من قِبل الفريق الطبي بقسم العيون تبيَّن وجود تهتُّك في أنسجة العين وجرح نافذ في قرنية وصلبة العين، إضافةً لوجود جسم غريب داخلها؛ مما استدعى إجراء تدخل جراحي تم خلاله استخراج الجسم الغريب، وخياطة الجرح وإعادة تشكيل العين، وتكللت جميع الجهود بالنجاح ولله الحمد.
وأوضحت أن المريض غادر المستشفى بعد تلقّيه الرعاية الطبية اللازمة وهو بصحة جيدة.
وقد أجرت المستشفى 379 عملية جراحية للعيون؛ منها 29 عملية طارئة خلال النصف الأول من العام ذاته.