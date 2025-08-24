الفالح يرأس وفدًا رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى الصين لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وتعكس هذه الزيارة الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين (100) مليار دولار سنويًا، مما يجعل الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة من (24.1) مليار ريال في عام 2023 إلى (31.1) مليار ريال في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 28.8%، وارتفعت التدفقات الاستثمارية خلال الفترة نفسها من (3.2) مليارات ريال إلى (8.6) مليارات ريال، محققة نموًا قدره 163.9%، فيما قفز صافي التدفقات إلى (7.0) مليارات ريال بنسبة زيادة 217.8%، وهو ما يعكس قوة السوق السعودي وثقة المستثمرين الصينيين في بيئة الاستثمار بالمملكة، واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، إلى جانب تدفقها إلى قطاعات متعددة شملت الخدمات المالية والتأمين، والتشييد، والتعدين، والتقنية، والتجارة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الواعدة.