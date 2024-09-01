"تعليم جدة" يستعدّ لتوجيه المعلمين الصينيين لـ41 مدرسة متوسطة

وأضافت اللهيبي: أن إدارة تعليم جدة تشارك في المضي قدمًا لمواكبة تطلعات حكومتنا الرشيدة ووزارة التعليم؛ من خلال وضع الطلاب ركيزة مهمة في المنظومة التعليمية وتقديم الدعم الشامل لهم نفسيًّا واجتماعيًّا، والسعي الدائم إلى إتاحة الفرص التي تمكنهم من توظيف قدراتهم بشكل كامل؛ كون الطالب المستهدف من كل المبادرات والفعاليات والمنجزات، وهو الناتج الذي يُفاخر به ليكون عنصرًا فاعلًا وقادرًا على تطوير مستقبل الوطن.