وزير الشباب المصري يهنئ عبدالعزيز بن تركي بفوز "الأخضر" على الأرجنتين

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على مساندة ودعم الدول العربية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ومواصلة النجاح من قِبل الجانب القطري في استضافة مونديال العالم.