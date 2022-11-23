وزير الشباب المصري يهنئ عبدالعزيز بن تركي بفوز "الأخضر" على الأرجنتين

هنّأ وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور أشرف صبحي؛ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بالظهور المميز للمنتخب السعودي في أولى مبارياته بكأس العالم لكرة القدم، والفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين بنتيجة ٢/ ١.
وأعرب "صبحي" عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب الأخضر في مبارياته القادمة وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية والتأهل لدور الـ١٦، مثمنًا الأداء القوي للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين خلال المباراة التي جمعتهما أمس.
وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على مساندة ودعم الدول العربية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ومواصلة النجاح من قِبل الجانب القطري في استضافة مونديال العالم.