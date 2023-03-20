"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (حائل والجوف والشمالية وعسير والمدينة المنورة والرياض ونجران ومكة المكرمة والشرقية والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية عوالق ترابية حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد القنفذة والليث ارتفاعًا في الأمواج حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.