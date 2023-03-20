"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية عوالق ترابية حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد القنفذة والليث ارتفاعًا في الأمواج حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.