إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو"

يذكر أن المملكة انضمت لمنظمة "اليونسكو" منذ تأسيسها عام 1945م، وهي منظمة تختصّ بمجال التربية والعلوم والثقافة، وتضمّ عضويتها "194" دولة، ومقرّها مدينة باريس.