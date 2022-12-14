المملكة تستضيف الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بـ"التعاون الإسلامي"

يأتي هذا الاجتماع حرصًا من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميـة وغيـر الحكوميـة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد؛ إعمالًا لما تَضَمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.