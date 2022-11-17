"المعجب": الأجهزة النيابية للدول العربية أكدت جاهزيتها لمكافحة مستجدات أنماط الجرائم

وكانت قد استكملت اليوم ورش العمل المتبقية، حيث جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان "دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي"، التي قدمها عضوان من أعضاء النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عرضا من خلالها الوسائل الحديثة في جمع أدلة جرائم الاحتيال المالي، ومن بينها جمع الأدلة من خلال المعلومات المتاحة على شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض تجارب النيابة العامة في المملكة بالتحقيق بهذا النوع من القضايا.