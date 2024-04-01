الجاسر يقف على حركة القطارات وتنقل المعتمرين خلال العشر الاواخر من رمضان

واطلع معالي الجاسر في جولته الميدانية على خدمات مركز التشغيل والتحكم وآلية تنظيم حركة القطارات على شبكة السكك الحديدية بأكملها، وإدارة التشغيل الآمن للقطارات وفق جداولها الزمنية ، بإعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة كما استمع معالي الجاسر إلى شرح من مشرف مركز التحكم والتشغيل عن دور المركز في تخطيط وتنظيم حركة القطارات على المسار الحديدي ومراقبة حركة ومواقع القطارات واتجاهاتها؛ بعد ذلك استقل معالي رئيس مجلس إدارة " سار"، رحلة لقطار الحرمين السريع من محطة السليمانية بجدة الى محطة قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث اطلع على سير العمليات التشغيلية لقطار الحرمين السريع في المحطتين خلال العشر الاواخر من رمضان المبارك والتقى بعدد من الركاب المسافرين، كما تضمنت الجولة الميدانية لمعاليه، الخدمات المقدمة في صالات محطة القطار وانسيابية حركة الركاب.