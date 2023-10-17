فرص مُرتفعة لتشكُّل أول حالة مدارية في فترة الاضطراب الموسمية الثانية ببحر العرب مع نهاية هذا الأسبوع

على صعيدٍ آخر، يصعب التكهن بمسار الحالة المدارية المُتوقع وشدتها من الآن قبل تشكلها على أرض الواقع، إلا أن المؤشرات الأولية التي تتمثل بابتعاد المُرتفع الجوي العلوي نسبياً على جنوب شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى نشاط الشرقيات في طبقات الجو العالية تُعطي أفضلية نسبية لتوجه الحالة المدارية للغرب والشمال الغربي بُعيد تشكلها، إلا أن ذلك لا يزال في نطاق المؤشرات الأولية ويحتاج إلى مزيد من المُتابعة.