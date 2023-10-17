فرص مُرتفعة لتشكُّل أول حالة مدارية في فترة الاضطراب الموسمية الثانية ببحر العرب مع نهاية هذا الأسبوع

يُشير أحدث القراءات الجوية الصادرة عن مركز طقس العرب الإقليمي، إلى أنه يتم حالياً رصد كتلة كبيرة من السحب الرُكامية جنوب شرق بحر العرب مع احتمالية مُرتفعة تُبديها خرائط التنبؤات الحاسوبية لاحتمالية تطورها إلى منطقة من الضغط الجوي المُنخفض خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
القراءات الجوية ذاتها تُرجح أن الظروف الجوية السائدة في بحر العرب ستؤدي -بمشيئة الله- إلى استمرار تطور النظام الجوي لتتشكل أول حالة مدارية في بحر العرب في موسم الاضطراب الثاني، وذلك مع نهاية الأسبوع الحالي.
وتشهد المياه السطحية في بحر العرب ارتفاعاً في درجة حرارته عن معدلاته المُعتادة، حيث تُعد المياه الساخنة بمكانة الوقود المشغّل لهذه الأنظمة المدارية، كما أن هُناك انحساراً في رياح المونسون الصيفية عن أغلب أنحاء بحر العرب، وهو ما يُعطي مؤشراً جيداً لأن تجد الحالة المدارية بيئة مناسبة لرياح القص وبالتالي تطور الحالة المدارية.
على صعيدٍ آخر، يصعب التكهن بمسار الحالة المدارية المُتوقع وشدتها من الآن قبل تشكلها على أرض الواقع، إلا أن المؤشرات الأولية التي تتمثل بابتعاد المُرتفع الجوي العلوي نسبياً على جنوب شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى نشاط الشرقيات في طبقات الجو العالية تُعطي أفضلية نسبية لتوجه الحالة المدارية للغرب والشمال الغربي بُعيد تشكلها، إلا أن ذلك لا يزال في نطاق المؤشرات الأولية ويحتاج إلى مزيد من المُتابعة.
وسيقوم "طقس العرب" بوضع المُتابعين في صورة التوقعات بالتفصيل أولاً بأول حال توافر المعلومات الجوية وثباتها، بمشيئة الله.