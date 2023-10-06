محليات

شرطة جازان تطيح بمواطن بمحافظة فيفا لترويجه (65) كلجم من القات المخدر

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
شرطة جازان تطيح بمواطن بمحافظة فيفا لترويجه (65) كلجم من القات المخدر

قبضت شرطة منطقة جازان على مواطن بمحافظة فيفا لترويجه (65) كيلوجراماً من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة جازان
محافظة فيفا
القات المخدر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org