مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستبدل مفصلي الركبة والورك وعظمة الفخذ ويزيل ورما وزنه "20" كجم ويعيد "الحركة" لـ"ستينية"

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إعادة القدرة على الحركة والمشي لسيدة ستينية، ظلت طريحة الفراش منذ أكثر من 14 عاماً، بسبب مضاعفات عملية استبدال مفصل الورك الأيمن كانت قد خضعت لها قبل "30" عاماً، وأجرى لها فريق طبي قاده د. عبدالرحمن الرفاعي استشاري جراحة العظام وعظام الأطفال والتشوهات ومفصل الورك المتقدمة، جراحة معقدة وناجحة أنهت معاناتها.
وقال د. "الرفاعي" الحاصل على الزمالة السويسرية، أن المراجعة جاءت إلى المستشفى بحالة صحية معقدة، إذ أظهرت الفحوصات الدقيقة وجود التهابات حادة ومزمنة وورم التهابي منتشر في مفصل الورك أدى لخروجه، وكذلك في عظمة الفخذ ومفصل الركبة، كما أنها كانت مصابة بمضاعفات عدم الحركة "تقرحات الفراش" وتصلب المفاصل والظهر، إضافة إلى سوء الحالة الصحية العامة.
وتابع د. "الرفاعي" قائلاً أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية متكاملة مكونة من عدة مراحل، بدأت بإزالة المفصل القديم والورم الالتهابي الذي بلغ وزنه "20" كجم، ووضع أجهزة داخلية تحتوي على مضادات لعلاج الالتهابات، وبعد التخلص منها، جرى استبدال كلي لمفصلي الورك والركبة، وعظمة الفخذ، في تدخل جراحي معقد استمر لـ"5" ساعات، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، حيث نقلت المراجعة بحالة صحية مستقرة إلى غرفة التنويم، وتحسنت حالتها باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة، وغادرت المستشفى بعد عدة أيام بحالة صحية ممتازة، ولاحقاً تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها طوال سنوات ما قبل العملية، حيث جاءت إلى المستشفى بعد عدة أسابيع مشياً على قدميها.
وختم د. "الرفاعي" حديثه بالتأكيد على نجاح هذا التدخل الطبي المعقد يعد امتداداً للنجاحات الطبية المستمرة للمستشفى، إضافة إلى أنه أنهى معاناة المراجعة المتواصلة منذ نحو عقد ونصف من الزمان، وأعادها إلى حياتها الطبيعية، مشيراً إلى أنها تلقت العلاج في العديد من المستشفيات داخل المملكة وخارجها إلا أن حالتها لم تتحسن.