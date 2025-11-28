مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستبدل مفصلي الركبة والورك وعظمة الفخذ ويزيل ورما وزنه "20" كجم ويعيد "الحركة" لـ"ستينية"

وتابع د. "الرفاعي" قائلاً أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية متكاملة مكونة من عدة مراحل، بدأت بإزالة المفصل القديم والورم الالتهابي الذي بلغ وزنه "20" كجم، ووضع أجهزة داخلية تحتوي على مضادات لعلاج الالتهابات، وبعد التخلص منها، جرى استبدال كلي لمفصلي الورك والركبة، وعظمة الفخذ، في تدخل جراحي معقد استمر لـ"5" ساعات، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، حيث نقلت المراجعة بحالة صحية مستقرة إلى غرفة التنويم، وتحسنت حالتها باضطراد مع العناية الطبية الحثيثة، وغادرت المستشفى بعد عدة أيام بحالة صحية ممتازة، ولاحقاً تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها طوال سنوات ما قبل العملية، حيث جاءت إلى المستشفى بعد عدة أسابيع مشياً على قدميها.