إمارة الرياض.. تواصل رقمي يجمع المعلومة الموثوقة والإبداع الأدبي

أما حساب الإمارة على سناب شات، فقد أصبح نافذة بصرية حية، يعرض عبر القصص اليومية مقاطع فيديو وصورًا مباشرة للحركة المرورية وأحوال الطقس والأنشطة المجتمعية والفعاليات، وهو ما يمنحه قربًا أكبر من الجمهور، ويجعله قناة إعلامية قادرة على الوصول إلى شرائح متعددة، خاصة فئة الشباب.