إمارة الرياض.. تواصل رقمي يجمع المعلومة الموثوقة والإبداع الأدبي

برزت حسابات إمارة منطقة الرياض على منصتي X وسناب شات كأحد النماذج المتميزة في العمل الإعلامي الحكومي، حيث حرصت على تقديم محتوى متجدد يوميًا يعكس التزامها بالتواصل المباشر مع المجتمع ونقل المستجدات بأسلوب يجمع بين المعلومة الرسمية والإبداع الأدبي.
ويحرص الحساب الرسمي على منصة X (@emara_alriyadh) على نشر تغريدات متنوعة تشمل تحديثات مباشرة عن الحركة المرورية في العاصمة، ونشرات دقيقة عن أحوال الطقس مرفقة بتاريخ اليوم، إضافة إلى الأخبار الرسمية المتعلقة بالإمارة ووزارة الداخلية، مع إبراز أبرز الأنشطة والفعاليات المحلية.
كما أضفى الحساب لمسة إبداعية من خلال صياغة بعض التغريدات على شكل أبيات شعرية أو تعبيرات أدبية، ما يزيد من جاذبية الرسائل ويعزز التفاعل مع المتابعين.
أما حساب الإمارة على سناب شات، فقد أصبح نافذة بصرية حية، يعرض عبر القصص اليومية مقاطع فيديو وصورًا مباشرة للحركة المرورية وأحوال الطقس والأنشطة المجتمعية والفعاليات، وهو ما يمنحه قربًا أكبر من الجمهور، ويجعله قناة إعلامية قادرة على الوصول إلى شرائح متعددة، خاصة فئة الشباب.
وبهذا التنوع في الطرح والانتظام في النشر، نجحت الإمارة في تقديم نموذج حديث للتواصل الرقمي الحكومي، يجمع بين المعلومة الموثوقة والأسلوب الجاذب، ليعكس صورة مشرّفة لإمارة الرياض في فضاء الإعلام التفاعلي الحديث.