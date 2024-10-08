بعد التحسين والتطوير.. بنك التنمية يستعد لإعادة إطلاق "قرض الزواج" هذا الشهر

جدَّد بنك التنمية الاجتماعية تأكيده بأن قرض الزواج سيكون متاحاً خلال هذا الشهر "أكتوبر"؛ موضحاً أن البرنامج سيعود للعمل بعد إدخال عددٍ من التحسينات تهدف إلى تقديم تجربة رقمية متطورة.
وأوضح البنك، أنه خلال هذا العام قدّم قروضاً اجتماعية بقيمة 1.6 مليار ريال لدعم بناء الأسر السعودية واستقرارها؛ بما في ذلك تمويل الزواج الذي استفاد منه أكثر من 36 ألف شاب وشابة، وأضاف أن الجهود الحالية تركّز على تحسين البرنامج لضمان تقديم خدمة متميزة.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد رفع الحد الأعلى لراتب قرض الزواج البالغ 60 ألف ريال لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج، إلى 14500 ريال بدلاً من 12500 ريال.
وتضمنت الشروط عدم تجاوز عمر المتقدم 70 عاماً بجانب سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري على 14.500 ريال، وأن يكون الزواج للمرة الأولى، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حال كانت غير ذلك؛ يتطلب توافر موافقة زواج من الجهة المختصّة، إضافة إلى شرط عقد نكاح رسمي مصدّق من المحكمة المختصّة؛ على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد أوقف عدداً من برامج التمويل بشكلٍ مؤقتٍ بهدف التحسين والتطوير، ومنها قرض الأسرة الذي عاد خلال الأيام الماضية.