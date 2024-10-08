بعد التحسين والتطوير.. بنك التنمية يستعد لإعادة إطلاق "قرض الزواج" هذا الشهر

وتضمنت الشروط عدم تجاوز عمر المتقدم 70 عاماً بجانب سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري على 14.500 ريال، وأن يكون الزواج للمرة الأولى، وأن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حال كانت غير ذلك؛ يتطلب توافر موافقة زواج من الجهة المختصّة، إضافة إلى شرط عقد نكاح رسمي مصدّق من المحكمة المختصّة؛ على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.

‫