على هامش دافوس ٢٠٢٣.. المملكة تبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية مع بريطانيا والهند

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، مع وزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة جرانت شابس، توسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مجالات العلوم والتقنية والفضاء، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.