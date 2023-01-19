على هامش دافوس ٢٠٢٣.. المملكة تبحث توسيع الشراكة الإستراتيجية مع بريطانيا والهند

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، مع وزير الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة جرانت شابس، توسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مجالات العلوم والتقنية والفضاء، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.
كما ناقش الوزير السواحة مع الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي شرى أشوينى فايشناو، تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
وتطرق اللقاء الذي حضره محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، إلى ملفات الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين 2023.