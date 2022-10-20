"المزيني العقارية" تُسَلم 3119 أسرة سعودية وحداتهم السكنية

سجّلت شركة المزيني العقارية إنجازًا جديدًا؛ من خلال تسليمها 3119 أسرة من مستفيدي برنامج سكني، وحداتهم السكنية في مشروعيْ بوابة الشرق بالرياض والجوهرة ريزيدنس خلال العام 2022.
جاء ذلك في تغريدة في حساب شركة المزيني العقارية: "نفخر بتسليم 3119 أسرة مستفيدة من برنامج سكني، وحداتهم السكنية، في مشروعيْ بوابة الشرق والجوهرة ريزيدنس خلال عام 2022".
وكانت شركة "المزيني" قد أعلنت في فبراير من العام الجاري، بدء تسليم مشروع بوابة الشرق لعدد 2129 فيلا سكنية، ويقع شرق مدينة الرياض على مساحة تجاوزت 6.5 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذها أعمال البنية التحتية لكامل المشروع.
كما أعلنت مؤخرًا عن بدء تسليم 990 وحدة سكنية في الجوهرة ريزيدنس، وقد قام معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسليم بعض الأسر وحداتهم السكنية؛ حيث تم إنجاز المشروع الذي يتضمن 33 برجًا سكنيًّا خلال 14 شهرًا على مساحة تُقارب الـ100 ألف متر مربع.
وتعكف "المزيني العقارية" حاليًا على تطوير عدة مشاريع أبرزها مشروع مدينة المستقبل على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويوفر 4415 منتجًا سكنيًّا ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، كما تعمل على تطوير مشروع الرياض قروف الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع، ويوفر ما يقارب الـ5 آلاف منتج سكني، وقد تم الإعلان عنه مطلع العام الحالي، كما تعتزم "المزيني" تطوير مشروع الزهرة الذي تزيد مساحته على أربعة ملايين ونصف متر مربع، ويتضمن 5809 منتجات سكني، كما أطلقت الشركة مؤخرًا مشروع فلل أسدام، الذي يقع على أرض مشروع مدينة المستقبل، وكذلك قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة روشن لشراء وتطوير وحدات سكنية في سدرة- الرياض.
ويأتي تطوير شركة المزيني العقارية لمثل هذه المشاريع النوعية خدمةً للاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر في تحقيق جودة الحياة، والمساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتحظى هذه المشاريع بالثقة لدى المواطنين؛ لتلبيتها رغبات المستفيدين من الخيارات السكنية التي يتم تقديمها بأعلى معايير جودة في التنفيذ، وتتوافق مع متطلبات جودة الحياة.