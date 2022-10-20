"المزيني العقارية" تُسَلم 3119 أسرة سعودية وحداتهم السكنية

وتعكف "المزيني العقارية" حاليًا على تطوير عدة مشاريع أبرزها مشروع مدينة المستقبل على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويوفر 4415 منتجًا سكنيًّا ما بين أراضٍ مطورة ووحدات سكنية، كما تعمل على تطوير مشروع الرياض قروف الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع، ويوفر ما يقارب الـ5 آلاف منتج سكني، وقد تم الإعلان عنه مطلع العام الحالي، كما تعتزم "المزيني" تطوير مشروع الزهرة الذي تزيد مساحته على أربعة ملايين ونصف متر مربع، ويتضمن 5809 منتجات سكني، كما أطلقت الشركة مؤخرًا مشروع فلل أسدام، الذي يقع على أرض مشروع مدينة المستقبل، وكذلك قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة روشن لشراء وتطوير وحدات سكنية في سدرة- الرياض.