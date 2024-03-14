"يمناكم".. 67 متطوعًا يشاركون بمبادرة تفطير أكثر من 1400 صائم بالجوف

وتبدأ جهود المتطوعين بشكل يومي في الصباح في تحضير كميات الإفطار التي تبدأ بتحضير الوجبة الرئيسية -وغالبًا ما تتكون من الأرز والدجاج- بكميات تناسب عدد الوجبات المستهدفة، وتحضير الأصناف الرديفة لها مثل: الشوربة والمعكرونة وأطباق الفاكهة والمشروبات الباردة، كما يتم عبر هذا المطبخ تجهيز وجبات لكبار السن تختلف بعناصرها الغذائية عن بقية الوجبات؛ للإسهام في تقديم وجبات تناسب المرضى والمسنين.