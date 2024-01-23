حجر كبير أنهى دورانها فوق رأسه.. "الشمري" يروي تفاصيل إسقاط راعي غنم لطائرته "الدرون"

وتابع: عند سقوط الطائرة بين الأحجار توجهت إلى راعي الأغنام وأخبرته بأن مطاردتي له كانت من باب المزاح، فاعتذرت له وقَبِل العذر برحابة صدر؛ بل كان خفيف الظل لطيفًا، وتبادل معي الضحكات والنكات جراء هذا الموقف الطريف.