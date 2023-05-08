615 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من المناطق خلال أبريل

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح: شملت الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي: 224 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و152 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و106 زيارات في المنطقة الشرقية، و35 زيارة في منطقة القصيم، بينما نفذت 30 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و28 زيارة في منطقة عسير، و25 زيارة في منطقة تبوك، و5 زيارات في منطقة جازان، كما نفذت 4 زيارات على مصانع منطقة نجران، و4 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، وزيارتين في منطقة الجوف.