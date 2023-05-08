615 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من المناطق خلال أبريل

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام "615" زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي.
جاء ذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح: شملت الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي: 224 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و152 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و106 زيارات في المنطقة الشرقية، و35 زيارة في منطقة القصيم، بينما نفذت 30 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و28 زيارة في منطقة عسير، و25 زيارة في منطقة تبوك، و5 زيارات في منطقة جازان، كما نفذت 4 زيارات على مصانع منطقة نجران، و4 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، وزيارتين في منطقة الجوف.
وأضاف: زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وأردف "الجراح": تسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظامٍ للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.