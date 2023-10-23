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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .. راعياً طبياً لموسم الرياض 2023

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .. راعياً طبياً لموسم الرياض 2023

برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عقد رعاية موسم الرياض بنسخته الرابعة ، والذي سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر 2023 م بهويته الجديدة ، والذي سيحتضن أكبر الفعاليات الترفيهية بالعالم ، كما سيوفر مجموعة متنوعة لأرقى المطاعم العالمية، وعدد كبير من المفاجآت الكبرى التي تعكس مدى التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه .

وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الرابعة بصفتها (راعي بريميوم)، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسخ الثلاث الماضية ، إذ قامت بإنشاء وتجهيز عدداً من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً ، لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة ، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية ، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم .

كما ستتواجد المجموعة في جميع مناطق الموسم ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعددة ووحدات طبية متنقلة للتدخل السريع (RRT) ، بالإضافة إلى مراكزها الطبية وسيارات الإسعاف عبر تقنيات الإتصال "الصوتي – المرئي" مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطواريء بكافة مستشفيات د.سليمان الحبيب بمنطقة الرياض .

هذا ويعد موسم الرياض 2023 هو الأضخم على الإطلاق ، حيث يضم 11 منطقة ترفيهية تشمل الكثير من الفعاليات والمناطق الجديدة والتجارب العالمية الحصرية ، وسيصاحبه أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، بين تايسون فيوري ضد فرانسيس أنجانو والمزيد من المفاجآت .

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية
تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ
موسم الرياض 2023

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