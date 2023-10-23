مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .. راعياً طبياً لموسم الرياض 2023

برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، وقعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عقد رعاية موسم الرياض بنسخته الرابعة ، والذي سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 28 أكتوبر 2023 م بهويته الجديدة ، والذي سيحتضن أكبر الفعاليات الترفيهية بالعالم ، كما سيوفر مجموعة متنوعة لأرقى المطاعم العالمية، وعدد كبير من المفاجآت الكبرى التي تعكس مدى التمكين والدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الترفيه .
وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الرابعة بصفتها (راعي بريميوم)، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسخ الثلاث الماضية ، إذ قامت بإنشاء وتجهيز عدداً من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً ، لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة ، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية ، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم .
كما ستتواجد المجموعة في جميع مناطق الموسم ومختلف الفعاليات عبر نقاط إسعافية متعددة ووحدات طبية متنقلة للتدخل السريع (RRT) ، بالإضافة إلى مراكزها الطبية وسيارات الإسعاف عبر تقنيات الإتصال "الصوتي – المرئي" مع وحدة القيادة والتحكم لأقسام الطواريء بكافة مستشفيات د.سليمان الحبيب بمنطقة الرياض .
هذا ويعد موسم الرياض 2023 هو الأضخم على الإطلاق ، حيث يضم 11 منطقة ترفيهية تشمل الكثير من الفعاليات والمناطق الجديدة والتجارب العالمية الحصرية ، وسيصاحبه أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، بين تايسون فيوري ضد فرانسيس أنجانو والمزيد من المفاجآت .