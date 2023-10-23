مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية .. راعياً طبياً لموسم الرياض 2023

وتشارك المجموعة في موسم الرياض بنسخته الرابعة بصفتها (راعي بريميوم)، بعد أن نجحت في المشاركة بالنسخ الثلاث الماضية ، إذ قامت بإنشاء وتجهيز عدداً من المراكز الطبية المتكاملة وعلى أعلى مستوى لخدمة زوار الموسم، تحت إشراف كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً ، لتقديم كافة الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة ، علاوة على تجهيز العديد من النقاط التسويقية لتقديم الحملات التوعوية ، والعديد من المفاجآت المخصصة لزوار الموسم .