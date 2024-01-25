تفعيل مذكرة تفاهم بين المملكة وماليزيا بمجال الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال

واتفق الجانبان على تفعيل بنود المذكرة في تعاون الطرفين بمجال الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال المتوافق مع قيم الإسلام السمحة التي تنبذ الغلو والتطرف والكراهية وكذلك توضيح مفهوم التعاليم الحقيقية للدين الإسلامي ودعوة غير المسلمين له، وتبادل الخبرات في مجال البرامج الإعلامية الدينية، وإقامة دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة، وتزويد إدارة التنمية الدينية بنسخ من المصحف الشريف، وإصدارات متنوعة من وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك تبادل حضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية وتنظيم المسابقات القرآنية.