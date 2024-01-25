تفعيل مذكرة تفاهم بين المملكة وماليزيا بمجال الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة اليوم، المدير العام لإدارة التنمية الإسلامية في مملكة ماليزيا داتين بادوكا حكيمة يوسف.
وشهد الاستقبال بحث الموضوعات التي تتصل بالشأن الإسلامي.
عقب ذلك, فعّلت وزارة الشؤون الإسلامية وإدارة التنمية الإسلامية بماليزيا, البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين المملكتين في مجالات الشؤون الإسلامية.
واتفق الجانبان على تفعيل بنود المذكرة في تعاون الطرفين بمجال الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال المتوافق مع قيم الإسلام السمحة التي تنبذ الغلو والتطرف والكراهية وكذلك توضيح مفهوم التعاليم الحقيقية للدين الإسلامي ودعوة غير المسلمين له، وتبادل الخبرات في مجال البرامج الإعلامية الدينية، وإقامة دورات علمية في تأهيل الدعاة والأئمة، وتزويد إدارة التنمية الدينية بنسخ من المصحف الشريف، وإصدارات متنوعة من وزارة الشؤون الإسلامية، وكذلك تبادل حضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية وتنظيم المسابقات القرآنية.
وتضمن البرنامج عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة للاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لزيارة مملكة ماليزيا.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين يجسد حرص المملكة وقيادتها لكل ما فيه خير ومصلحة الإسلام والمسلمين، من خلال نشر المنهج الإسلامي الصحيح المعتدل وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.