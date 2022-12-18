مميزات وإعفاء.. 24 ألف مستفيد من شهادة حجم المنشأة الصادرة عن "منشآت"

وأفادت بأنه يُشترط للحصول على الشهادة تَوفر سجل تجاري سارٍ للمنشأة، أو رقم ملف العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون السجل التجاري وملف المنشأة في حالة نشطة، مع توفر بيانات أعداد الموظفين بناءً على المعلومات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يُشترط توفر بيانات الإيرادات أو تعبئة الإقرار عند عملية إصدار الشهادة، وألا يقل عدد موظفي المنشأة عن موظف واحد، ولا يتجاوز 249 موظفًا على الرقم الموحد للمنشأة، وألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 200 مليون ريال سعودي، وأن يكون لصاحب الطلب دور من ضمن الأدوار المعتمدة لدى كل من وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.