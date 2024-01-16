مستشفى الولادة في مكة يسجل 9 آلاف مولود خلال 2023م

وقدّم مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خدماته لأكثر من 333916 مستفيدًا خلال 2023م، وتنوعت الحالات ما بين 5885 ولادة طبيعية و3297 ولادة قيصرية، في حين بلغ عدد المراجعين للطوارئ 121214 مراجعًا بينما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 194374 مراجعًا.