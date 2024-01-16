مستشفى الولادة في مكة يسجل 9 آلاف مولود خلال 2023م

سجّل مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة 9 آلاف مولود خلال عام 2023م.
وقدّم مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خدماته لأكثر من 333916 مستفيدًا خلال 2023م، وتنوعت الحالات ما بين 5885 ولادة طبيعية و3297 ولادة قيصرية، في حين بلغ عدد المراجعين للطوارئ 121214 مراجعًا بينما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية 194374 مراجعًا.
وتعددت العمليات التي أُجريت في المستشفى إلى عدة أنواع؛ منها العمليات الطارئة والمجدولة؛ حيث بلغ عدد العمليات الجراحية الطارئة 3451 عملية، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية المجدولة 5490 عملية، وبلغ عدد فحوصات الأشعة 69973 و2961587 فحوصات المختبر.