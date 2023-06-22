وزير الداخلية يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة

ورافقه وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، نائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح الرشيد.