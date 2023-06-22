وزير الداخلية يتفقد عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة

تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.
واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولة قام بها على عددٍ من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن أبرزها مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به، وتهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة، ورفع قدرات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مخيمات الحجاج بالمشاعر ومواقع انتظار الحجاج عند محطات قطار المشاعر.
ورافقه وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، نائب رئيس أمن الدولة عبدالله بن فهد العويس، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح الرشيد.