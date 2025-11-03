شاهد.. أمين الطائف يقف على معالجة ملاحظات أهالي حي عودة
وقف أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميس الزايدي على احتياجات حي عودة (غرب المدينة)، وذلك في جولة ميدانية للاطلاع على الخدمات المقدمة بالحي، والاستماع الى احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية الآنية والمستقبلية، كما وقف على بعض الملاحظات ووجه بمعالجتها بما يحقق استدامة البنية التحتية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للأهالي.
وتأتي هذه الجولة على الخدمات البلدية بالحي ضمن برنامج الجولات الميدانية التي يقوم بها أمين الطائف على الملاحظات، ويقف على الأعمال البلدية الجارية في الأحياء، وما تقوم به الأمانة من جهود تنموية وتطويرية وتأهيلية في العديد من المواقع بأنحاء المحافظة.
يذكر أن جولات أمين الطائف على الملاحظات والمقترحات المقدمة من أهالي الأحياء، إضافة إلى الوقوف على الرؤى والمقترحات التطويرية للخدمات البلدية التي يقدمها المواطنون، والاستماع الى الطلبات التي يرفعها الأهالي وتذليل العقبات لتيسير وصول الخدمات البلدية وتحقيق راحة السكان، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة والتطوير الحضري في كل حي.