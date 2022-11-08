"كفاءة الطاقة": اختيار إطارات مركبات غير مُوصي بها يهدر الوقود

وقال المركز: اختيار مواصفات فنية غير مناسبة للسيارة، مثل اختيار مقاسات أكبر من المُوصي بها، يؤثر في أداء المركبة من جانب، ويزيد من استهلاك الطاقة على المدى البعيد، كما أنه قد يؤثر في أجزاء السيارة وسلامتها.