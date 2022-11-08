"كفاءة الطاقة": اختيار إطارات مركبات غير مُوصي بها يهدر الوقود

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن الأسواق السعودية مليئة بعددٍ كبيرٍ من إطارات السيارات، ودعا إلى اختيار الأنواع ذات النطاق الأخضر بحسب بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة الجسم الخارجي للإطار.
وشدّد المركز على أهمية اختيار المواصفات الفنية الموصى بها من قِبل شركات تصنيع السيارات، لافتًا إلى أن مخالفة تلك التوصيات قد تهدر الطاقة.
وقال المركز: اختيار مواصفات فنية غير مناسبة للسيارة، مثل اختيار مقاسات أكبر من المُوصي بها، يؤثر في أداء المركبة من جانب، ويزيد من استهلاك الطاقة على المدى البعيد، كما أنه قد يؤثر في أجزاء السيارة وسلامتها.
وتركزت توصيات مركز كفاءة الطاقة على اختيار الأنواع الجيدة من الإطارات دون سواها، والابتعاد عن الأنواع الرديئة، حيث إن تلك السيئة قد تعرّض السيارة للانزلاق على الطرق المبللة، أثناء هطول أمطار الشتاء، بينما ستعمل الأنواع الجيدة على تثبيت المركبة وثباتها على الطرق السريعة.
ونصح المركز، عند شراء نوع معين من الإطارات، بالتأكد من صحة المعلومات الموجودة في بطاقة كفاءة الطاقة، عبر تطبيق "تأكد"، بالمسح على الباركود الموجود على البطاقة بوساطة الجوّالات الذكية.