شركات عملاقة تُجري الأبحاث والدراسات لإنتاج لقاح خاص بالفيروس التنفسي المخلوي

وتابع: إن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، سيلان الأنف، آلام في الحلق، إلى جانب الكحة في غالبية الحالات، مؤكدًا أهمية تطعيم فيروس كورونا حتى لا نُصاب به، مضيفًا: لكن كل فيروس له تطعيم خاص به، وهذا ما تم فعله عن طريق أخذ تطعيم الأنفلونزا مع دخول فصل الخريف، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم صناعة لقاح خاص بالفيروس التنفسي المخلوي.