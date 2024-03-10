"الجوازات": هذه مواعيد العمل الرسمية في الرياض والمناطق خلال شهر رمضان

وأوضحت أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 10:00 حتي 15:00 من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، وشعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، من يوم الأحد حتى الخميس.