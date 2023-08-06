هيئة الأفلام تُطلق مبادرة فيلماثون تحت شعار "الابتكار في صناعة الأفلام"

وتستهدف مبادرة فيلماثون روّاد الأعمال، والعاملين في مجال صناعة الأفلام، وهواة التقنيات الحديثة، وكذلك الطلاب الجامعيين المتخصصين في المجالات التقنية، والشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي؛ للمشاركة في بناء منتجات تقنية أوليّة تحت مسارَين في الهاكثون الحضوري خلال فترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل؛ أوّلَهما يتضمن تطوير حلول رقمية مبتكرة؛ لتمكين صناعة الأفلام، وأما الثاني فيتضمن بناء مواقع تصوير أفلام رقمية ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الميتافيرس.