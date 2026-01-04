الفرق الإسعافية والتطوعية بهيئة الهلال الأحمر تنقذ معتمرًا من توقف في القلب والتنفس بمحيط المسجد النبوي

أنقذت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة حياة معتمر يبلغ من العمر (63) عامًا ويحمل الجنسية التايلندية، بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس، وذلك في محيط المسجد النبوي الشريف أمس.