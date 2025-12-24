مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري جراحة معقدة لاستئصال ورم واستبدال مفصل الركبة لأربعينية

مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم في عظمة الساق، مع خشونة شديدة في الركبة. وتم أخذ خزعة من الورم تحت اشراف طبيب الأشعة التداخلية، إذ تم تشخيص الورم بورم دموي حميد. مفيداُ بأنه تم تكوين فريق طبي من استشاري جراحة العظام والأورام والأشعة التداخلية والتخدير والعناية المركزة، وعقب دراستهم لكامل نتائج الفحوصات، تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل،وذلك للحيلولة دون إصابة المراجعة بمزيد من الأعراض والمضاعفات الحادة، والمتمثلة في كبر حجم الورم وانتشاره في مواضع أخرى بالجسم.