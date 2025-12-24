مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري جراحة معقدة لاستئصال ورم واستبدال مفصل الركبة لأربعينية

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، عملية معقدة لاستئصال ورم دموي واستبدال مفصل الركبة، لمراجعة تبلغ من العمر 48 عاماً ، تشتكي من ألم شديد في الركبة يمنعها من المشي وممارسة نشاطها اليومي. ذكر ذلك الدكتور أنس نوح استشاري طب وجراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الكندية.
وقال د. أنس أنه عند وصول المراجعة للعيادة، تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على تاريخها المرضي وإجراء الفحص السريري، وتبين معاناتها من صعوبة المشي والحركة والشعور بنوبات من الألم .على الفور تم إخضاعها لفحوصات طبية دقيقة بالتصوير المقطعي C.T Scan والأشعة السينية الرقمية Digital X-Rays والتحاليل المخبرية.
مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورم في عظمة الساق، مع خشونة شديدة في الركبة. وتم أخذ خزعة من الورم تحت اشراف طبيب الأشعة التداخلية، إذ تم تشخيص الورم بورم دموي حميد. مفيداُ بأنه تم تكوين فريق طبي من استشاري جراحة العظام والأورام والأشعة التداخلية والتخدير والعناية المركزة، وعقب دراستهم لكامل نتائج الفحوصات، تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل،وذلك للحيلولة دون إصابة المراجعة بمزيد من الأعراض والمضاعفات الحادة، والمتمثلة في كبر حجم الورم وانتشاره في مواضع أخرى بالجسم.
موضحاً بأنه تم إخضاع المراجعة لجراحة دقيقة استغرقت ساعتين تحت التخدير العام، وتم فيها كحت الورم واستئصاله بالكامل، واستبدال مفصل الركبة في عملية معقدة ، وترميم الفجوة بواسطة دعامات خاصة.
وأضاف الدكتور أنس نوح أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، إذ تحسنت الحالة الصحية للمراجعة في الساعات الأولى بعد الجراحة، وقد استطاعت المشي بعد 4 ساعات من العملية، وخرجت من المستشفى بعد 48 ساعة وهي بصحة جيدة.
يُذكر أن عمليات استبدال مفصل الركبة بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، يتم إجراؤها على أيدي نخبة من أفضل استشاريي جراحة العظام، الحاصلين على أعلى الشهادات، والمدعومين بأحدث الأجهزة الطبية ذات التقنيات العالية، ويستطيع المراجع بفضل الله المشي بعد العملية بعدة ساعات.