"الجبر": يوم التأسيس هو يوم مجيد يجدد ذكراه في نفس كل سعودي الفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب

رفع العضو المنتدب لشركة الجبر القابضة الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر التهنئةَ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله، بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس.
وأضاف: إن هذا اليوم يحمل لنا أيضًا رسالةً ومعنى، وهو أن نستلهم من ماضينا المجيد العِبَر والدروس، وأن نعمل بجِدٍّ وإخلاصٍ لحاضرنا المُشرق، وأن نتطلع بأملٍ وثقةٍ إلى مستقبلنا الزاهر، وأن نتحِد على كلمةٍ واحدة، ونتكاتف روحًا واحدة، ونتعاون يدًا واحدة، في سبيل خدمة ديننا ووطننا وأُمتنا.
مضيفاً: أنّ هذا اليوم المجيد يجدد ذكراه في نفس كل سعودي الفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب، ويذكّرنا بالتزامنا بقيم الوحدة والتقدم والخير.
ودعا في ختام كلمته لأن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يتم عليها نعمة الأمن والأمان والسعة والرخاء، وأن يسخر لهذا الوطن أسباب الرقي والازدهار والمنعة.