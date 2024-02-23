"الجبر": يوم التأسيس هو يوم مجيد يجدد ذكراه في نفس كل سعودي الفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب

وأضاف: إن هذا اليوم يحمل لنا أيضًا رسالةً ومعنى، وهو أن نستلهم من ماضينا المجيد العِبَر والدروس، وأن نعمل بجِدٍّ وإخلاصٍ لحاضرنا المُشرق، وأن نتطلع بأملٍ وثقةٍ إلى مستقبلنا الزاهر، وأن نتحِد على كلمةٍ واحدة، ونتكاتف روحًا واحدة، ونتعاون يدًا واحدة، في سبيل خدمة ديننا ووطننا وأُمتنا.