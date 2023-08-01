صندوق النفقة يسلّم 27 مليون ريال للمستفيدين خلال 6 أشهر

ويتيح الصندوق خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية، وتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد، وتقديم الطلب إلكترونيًّا.