في الرياض.. انطلاق النسخة الرابعة من معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة واتفاقيات استثمارية واعدة

افتتح الدكتور علي الشيخي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية، وعضو البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية، اليوم الاثنين، فعاليات معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة في نسخته الرابعة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والشركات، وعدد من ممثلي الدول المشاركة.
وشهد المعرض افتتاحًا رسميًا عبر قص شريط المعرض وجولة على الأجنحة، ثم انطلق الحفل بحضور عدد من المسؤولين،
وشهد الحفل توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وجهات محلية ودولية، بهدف تعزيز الابتكار والخدمات الرقمية البيطرية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الحيوانية، وتطوير خدمات الرفق بالحيوان.
ويُعد معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة منصة رائدة لصناعة الطب البيطري في المملكة والعالم، حيث يجمع تحت سقف واحد أكثر من 120 عارضًا من 20 دولة، يمثلون قطاعات الأدوية، والمعدات البيطرية، والمراكز البحثية، والجامعات، والجهات المعنية بالصحة العامة والوقاية وتغذية الحيوانات.
ويشهد المعرض أكثر من 7 فعاليات متخصصة، منها:
المسابقة الدولية لتجميل الكلاب والقطط لتعزيز مهارات المربين.
مسابقة "أليفي في حياتي" التي تركز على الرفق بالحيوان.
"كات شو" كفرصة تعليمية للتعرف على سلالات القطط.
"ماستر كلاس" لتجميل الكلاب والقطط وفق أحدث الأساليب العالمية.
برامج علمية يقدمها مختصون في الطب البيطري ورعاية الحيوانات الأليفة.
ويُشار إلى أن قطاع الطب البيطري في المملكة يشهد نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة الوعي بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة والمنتجة، حيث تُقدَّر قيمة سوق الطب البيطري بنحو 764.8 مليون ريال بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5%، كما يُقدَّر سوق رعاية الحيوانات الأليفة بنحو 4.4 مليار ريال، مع نمو سنوي يتجاوز 9%، بحسب تقارير ودراسات عالمية حديثة.