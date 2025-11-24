في الرياض.. انطلاق النسخة الرابعة من معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة واتفاقيات استثمارية واعدة

ويُشار إلى أن قطاع الطب البيطري في المملكة يشهد نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة الوعي بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة والمنتجة، حيث تُقدَّر قيمة سوق الطب البيطري بنحو 764.8 مليون ريال بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5%، كما يُقدَّر سوق رعاية الحيوانات الأليفة بنحو 4.4 مليار ريال، مع نمو سنوي يتجاوز 9%، بحسب تقارير ودراسات عالمية حديثة.