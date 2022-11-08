عسير.. حادث ثلاثي يتسبب بوفاة طالب وإصابة آخر بـ"عماير الأمواه"

وباشرت الجهات المعنية الحادث الذي وقع بمركز العماير التابعة لمحافظة الأمواه بين 3 مركبات وتوفي فيه طالب وأصيب طالب آخر وأحد الأهالي، ونقلت الطالبين المصابين إلى المستشفى، إلا أن أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، لتبقى طاولته بمدرسة العماير الثانوية اليوم خاوية في مشهد أبكى زملاءه وأحزن معلميه، الذين أجمعوا على الأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها الفقيد، وسط دعواتهم له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.