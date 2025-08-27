51 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى كمية بـ35.0 ملم

وأوضح أن منطقة الباحة سجلّت (29.6) ملم في بلخزمر بالمندق، و(12.9) ملم في برحرح بالمندق، و(10.6) ملم في بني حسن، (10.2) ملم في بيضان ببني حسن، و(9.4) ملم في مطار الملك سعود بالباحة, فيما سجّلت مكة المكرمة (18.4) ملم في جذم بالليث، و(17.2) ملم في أبو راكة بميسان، و(16.0) ملم في بني سعد بميسان.