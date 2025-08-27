51 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق وجازان الأعلى كمية بـ35.0 ملم

سجّلت منطقة جازان أعلى معدل لكميات الأمطار بـ(35.0) ملم، في صنبة بمحافظة أبو عريش، وذلك ضمن (6) مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت ضمد (24.0) ملم، وأبو عريش (23.1) ملم، ومطار الملك عبدالله بجازان (19.0) ملم، والروضة بجازان (17.8) ملم، وسرب الطيران البحري بجازان (16.8) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (51) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي خلال الـ24 ساعة الماضية هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة).
وأوضح أن منطقة الباحة سجلّت (29.6) ملم في بلخزمر بالمندق، و(12.9) ملم في برحرح بالمندق، و(10.6) ملم في بني حسن، (10.2) ملم في بيضان ببني حسن، و(9.4) ملم في مطار الملك سعود بالباحة, فيما سجّلت مكة المكرمة (18.4) ملم في جذم بالليث، و(17.2) ملم في أبو راكة بميسان، و(16.0) ملم في بني سعد بميسان.
وأشار التقرير إلى تسجيل الفرعة الشمالية بالنماص في منطقة عسير (14.6) ملم، ووادي الحياة بسراة عبيدة (14.0) ملم، والمركز الوطني للأرصاد بأبها (4.8) ملم، وطريق الملك فيصل بالنماص (3.6) ملم, وسجّلت منطقة نجران (1.0) ملم في النمصة ببدر الجنوب، فيما سجّلت المدينة المنورة (0.7) ملم في الصلحانية بمحافظة مهد الذهب.
ولمزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة المذكورة زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4lL5LOY.