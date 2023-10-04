بعنوان "التقييم العالمي".. مركز التغير المناخي يشارك في "أسبوع المناخ بالشرق الأوسط" لعام ۲۰۲۳

وتأتي مشاركة المركز في هذه الفعالية؛ في إطار سعيه لدعم متخذي القرار والسياسات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمساهمة في تطوير المعلومات المناخية، ودعم الخطط والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال الجمع بين الخبراء والباحثين في هذا المجال، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون والمشاركة؛ بما يسهم في بناء قدرات بشرية قادرة على فهم المناخ الحالي والتنبؤ بتغيراته المستقبلية؛ فضلًا عن المساعدة في تطوير المعلومات المناخية ودعم الخطط والبرامج على المستويات كافة؛ للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية اجتماعيًّا وبيئيًّا واقتصاديًّا.