بعنوان "التقييم العالمي".. مركز التغير المناخي يشارك في "أسبوع المناخ بالشرق الأوسط" لعام ۲۰۲۳

يشارك المركز الإقليمي للتغير المناخي في تفعيل الاحتفاء بأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ۲۰۲۳"، خلال الفترة من ٨ إلى ١٢ أكتوبر الجاري بالرياض تحت عنوان "التقييم العالمي"، بمشاركة صناع السياسات والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة، ومؤسسات الأعمال، والشباب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم.
ويستعرض برنامج "أسبوع المناخ" ما تم إحرازه إقليميًّا، من تقدم في تنفيذ اتفاقية باريس المتعلقة بالتغير المناخي، ضمن عملية التقييم العالمي الذي سيشهده المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP28).
ويهدف الحدث إلى التنوع في المشاركات من خلال الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى، والحوارات على مستوى الرؤساء التنفيذيين، والكثير من الفعاليات الجانبية الفنية المصاحبة وورش العمل، إضافة إلى توفير فرص التواصل والتفاعل الفعال وبناء الشراكات، كما يضم معرضًا تنظمه المملكة لاستعراض جهودها ومبادراتها بصفتها الدولة المضيفة.
ويستعرض المركز الإقليمي للتغير المناخي خلال هذه المشاركة، أبرز إنجازاته والخدمات التي يقدّمها في مجال التغير المناخي، إضافة لمبادراته وجهوده الرامية إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في جمع ومشاركة أبحاث علوم التغير المناخي لدراسة التوجهات المستقبلية للمناخ ومدى تأثير التغير المناخي على البيئة والأنشطة الإنسانية، ودعم مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ودراسة أثر تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة لتخفيف انبعاثات الكربون على متغيرات المناخ المستقبلية، وتطوير قاعدة المعلومات المناخية لاتخاذ القرار من أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وغيرها من الأهداف الأخرى.
وتأتي مشاركة المركز في هذه الفعالية؛ في إطار سعيه لدعم متخذي القرار والسياسات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمساهمة في تطوير المعلومات المناخية، ودعم الخطط والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال الجمع بين الخبراء والباحثين في هذا المجال، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون والمشاركة؛ بما يسهم في بناء قدرات بشرية قادرة على فهم المناخ الحالي والتنبؤ بتغيراته المستقبلية؛ فضلًا عن المساعدة في تطوير المعلومات المناخية ودعم الخطط والبرامج على المستويات كافة؛ للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية اجتماعيًّا وبيئيًّا واقتصاديًّا.