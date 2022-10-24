"نيوم" تمنح 10 آلاف مقعد لحماية الأطفال من إصابات حوادث السيارات

وانطلقت المبادرة اليوم، وتستمر الحملة المصاحبة لمدة أسبوعين في 10 مستشفيات حكومية في المنطقة، حيث فُعل ركن للمبادرة في أقسام الولادة والأطفال، لاستقبال الطلبات والحصول على مقاعد لجميع المواليد خلال الفترة المحددة، في حين سيخصص 100 مقعد للمواليد من أبناء موظفي نيوم.