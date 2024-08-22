حضانة وإصابة وأعراض.. "الصورة الكاملة لجدري القرود" في وصايا لـ"صحي القصيم"

كشف تجمع القصيم الصحي عن طرق انتقال مرض جدري القرود وأبرز أعراض المرض وطرق انتقاله وفترة حضانته، مقدماً نصائح ووصايا عامة.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من أعراض جدري القردة "الحمى، والصداع، والآلام العضلية، وألم الظهر، والتعب والإرهاق، والطفح الجلدي، وتورم الغدد اللمفاوية"، مشيراً إلى أن فترة الحضانة تمتد من 5 إلى 21 يوماً، ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يوماً.
وعن طرق انتقال المرض، فإن المرض ينتقل عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات، وقد يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان عند العض والخدش من الحيوان المصاب.
وأشار "صحي القصيم" إلى أن انتقال العدوى بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.
وقدم التجمع نصائح عامة؛ منها: الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان أثناء السفر، والالتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، ومراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال كنت عائداً من السفر خلال 21 يوماً الماضية لبدء الأعراض.
وأضاف: "اعزل نفسك حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي حتى تستشير الطبيب".