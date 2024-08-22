حضانة وإصابة وأعراض.. "الصورة الكاملة لجدري القرود" في وصايا لـ"صحي القصيم"

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من أعراض جدري القردة "الحمى، والصداع، والآلام العضلية، وألم الظهر، والتعب والإرهاق، والطفح الجلدي، وتورم الغدد اللمفاوية"، مشيراً إلى أن فترة الحضانة تمتد من 5 إلى 21 يوماً، ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يوماً.