أمانة الحدود الشمالية تزرع أكثر من 520 ألف وردة في عرعر

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية زراعة أكثر من (520,000) وردة موسمية في عدد من المسطحات الخضراء والميادين والحدائق العامة بمدينة عرعر، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المظهر الجمالي وتحسين جودة الحياة.
وشملت أعمال التشجير زراعة (225,000) وردة في حديقة الزهور، و(150,000) وردة في دوارين رئيسيين على طريق سكاكا، إلى جانب (35,000) وردة في دوار شارع النخيل، إضافة إلى مواقع أخرى متفرقة داخل المدينة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الأمانة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج "جودة الحياة" أحد برامج رؤية المملكة 2030.