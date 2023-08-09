رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف يرعى حفل توزيع 40 سيارة مجانية للمناديب السعوديين لدى شركة جاهز

رعى نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، حفل توزيع 40 سيارة كمكافأة للمناديب السعوديين في توصيل الطلبات لدى شركة جاهز ممن أكملوا توصيل 5 طلبات كمعدل يومي خلال السنة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي التجاري الأستاذ حمد البكر وعدد من قيادات الهيئة وشركة جاهز الدولية.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي الختامي لشركة جاهز، ضمن مبادرتها لتوطين قطاع التوصيل للعام الثالث على التوالي، والذي يهدف إلى تشجيع الشباب السعوديين للعمل في القطاع اللوجستي لما فيه من فرص واسعة ومتنوعة.
وتسعى الهيئة العامة للنقل إلى تشجيع ودعم شركات القطاع الخاص نحو توطين وظائف قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق أهداف ورؤية السعودية 2030.
وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح خلال كلمته التي ألقاها بالحفل على تمكين وتشجيع الشباب السعودي من العمل في كافة أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، وقال: "نسعد اليوم بهذا الاحتفال من شركة جاهز لتكريم الكوادر الوطنية الشابة والطموحة" وأضاف: "نحرص على توفير البيئة المناسبة لشباب وشابات الوطن في كافة الوظائف".
وأشار الرميح إلى ارتفاع نسب التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من 24% - 33% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا تجاوز النسبة الوطنية بأكثر من 9%، وتحقيق أكثر من 61 ألف وظيفة.
فيما أكّـد الرئيس التنفيذي التجاري لشركة جاهز الأستاذ حمد البكر، أن الشركة تسعى دائماً لتشجيع الشباب السعودي للعمل في القطاع، وما تقدمه من جوائز يأتي من باب مسؤوليتها تجاه شباب الوطن، وتأسيسًا لدور الشركات السعودية للمساهمة في تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030.