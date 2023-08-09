رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف يرعى حفل توزيع 40 سيارة مجانية للمناديب السعوديين لدى شركة جاهز

وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح خلال كلمته التي ألقاها بالحفل على تمكين وتشجيع الشباب السعودي من العمل في كافة أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، وقال: "نسعد اليوم بهذا الاحتفال من شركة جاهز لتكريم الكوادر الوطنية الشابة والطموحة" وأضاف: "نحرص على توفير البيئة المناسبة لشباب وشابات الوطن في كافة الوظائف".