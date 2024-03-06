"أدير العقارية" تنجح في مزاد "درب الحرمين" وتحقق مبيعات لامست النصف مليار ريال مؤكدةً قوة القطاع العقاري في المملكة

من جانبه أعرب سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه المزاد، والذي عكس الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل سواء في التسويق، أو التخطيط أو التنظيم، وأكد أهمية الفرص المطروحة للبيع التي وفرها مخطط "درب الحرمين" وجاذبيتها للمستثمرين والطموحين في بناء مستقبلهم الاستثماري الواعد. وقدَّم الحربي تهنئته لكل من فاز بأراضي المخطط النموذجية التي تُهيئ لهم درب الاستثمار الواعد وتدرّ عليهم الأرباح المُجزية.