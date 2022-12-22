أمير الرياض يزف 100 من أبناء "إنسان" إلى عش الزوجية

وتلا ذلك كلمة للأبناء العرسان ألقاه نيابة عنهم الابن عبد الله الغامدي عبّر فيها عن سعادة وسرور المتزوجين، بأن منّ الله عليهم ويسر لهم إكمال نصف دينهم، وقال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفرحتنا لا تسعها جدران هذه القاعة وسعادتنا لا توصف ونحن نعيش أجمل اللحظات، وأسعد الليالي، وقد اكتملت سعادتنا بحضوركم وتشريفكم لنا ومشاركتنا فرحة العمر، ولن ننسى هذه الذكرى الغالية والعزيزة على نفوسنا وستبقى راسخة في الأذهان".