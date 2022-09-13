تبرعٌ بأعضاء متوفى دماغيًّا ينقذ حياة 5 حالات خطيرة بمكة.. "إنجاز وشكر"

تَلَقّت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خطاب شكر وتقدير من المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عقب تشخيص حالة بالوفاة الدماغية وسرعة التجاوب في تبليغ المركز لاتخاذ إجراءاته عقب موافقة ذوي المتوفى بالتبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة حالات على قائمة الانتظار تعاني من الفشل العضوي النهائي.
وفي التفاصيل، قامت المدينة الطبية بتشخيص لحالة وفاة دماغية؛ بحسب القرائن الدماغية ووفقًا للبروتوكول الوطني المعمول به في المملكة العربية السعودية، وكذلك التواصل مع ذوي المتوفى والحصول على إذن التبرع بالأعضاء؛ لزراعتها لمرضى الفشل العضوي النهائي بالمملكة الذين هم على قائمة الانتظار والذين تم تصنيفهم ضمن الحالات العاجلة.
وأوضح المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أنه تم استفادة خمس حالات من التبرع بأعضاء المتوفى -رحمه الله- كان أولها زراعة القلب لطفلة تبلغ ١٠ أعوام كانت في حالة طبية حرجة جدًّا وساهم في إنقاذ حياتها، وأخرى لطفلة تبلغ ١٤ عامًا تم التبرع لها بالكلية اليمنى وهي على قائمة الانتظار لأكثر من سبعة أعوام.
كما تم زراعة الكلية اليسرى لمريض يبلغ ٣٨ عامًا من عمره وأنهى معاناته من الفشل الكلوي، وزراعة الكبد لسيدة في ٥٩ من عمرها كانت موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد، وأخيرًا تم زراعة الرئة لفتاة تبلغ ٢٣ عامًا من عمرها وأيضًا كانت في حالة حرجة جدًّا.
واختتم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، خطابه، مكررًا شكره الجزيل لكل الطواقم الطبية والفنية والإدارية بالمدينة الطبية، وعلى رأسهم طاقم العناية المركزة، وأقسام الأمراض العصبية والجراحة العصبية، وأقسام الأشعة والمختبرات والعمليات ومركز القلب والخدمات المساندة، الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل الإنساني النبيل والذي من شأنه تخفيف وإنهاء المعاناة الكبيرة لمرضى الفشل العضوي النهائي من خلال زراعة الأعضاء المتبرع بها من المتوفين دماغيًّا.