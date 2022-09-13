تبرعٌ بأعضاء متوفى دماغيًّا ينقذ حياة 5 حالات خطيرة بمكة.. "إنجاز وشكر"

كما تم زراعة الكلية اليسرى لمريض يبلغ ٣٨ عامًا من عمره وأنهى معاناته من الفشل الكلوي، وزراعة الكبد لسيدة في ٥٩ من عمرها كانت موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد، وأخيرًا تم زراعة الرئة لفتاة تبلغ ٢٣ عامًا من عمرها وأيضًا كانت في حالة حرجة جدًّا.