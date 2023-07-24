عناصر ثلاثة لقياسها.. "الزعاق" يوضح الفرق بين درجة الحرارة المقاسة والمحسوسة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الظل من أعظم النعم علينا خلال الصيف؛ كونه يمنع عنا حرارة الشمس المباشرة التي تصل إلى 75 درجة مئوية على الأسطح السوداء.
وأضاف الزعاق؛ أن الأشجار البيئية، مثل الطلح والسدر، هي التي تصنع الظل، ودرجة الحرارة العالية هي التي تصنع الفاكهة المنوّعة وغير المنقطعة.
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الحرارة تنقسم إلى قسمين: مقاسة، وهي تلك التي تقيسها الأجهزة، ومحسوسة، وهي التي تقيسها الأجساد.
وتابع، أن الحرارة المحسوسة تعتمد على 3 عناصر، هي: درجة الحرارة المقاسة، ونسبة الرطوبة، وحركة الرياح.
وقال الزعاق؛ إن درجة الحرارة المقاسة تُؤخذ تحت الظل، وفق معايير عالمية علماً بأن درجة الحرارة الموجودة في السيارات هي للتقريب وليست للتحقيق.