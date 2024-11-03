ما ترتيبه في المملكة؟.. حقائق وأرقام صادمة عن سرطان الرئة يكشفها "صحي القصيم"

أكَّد تجمُّع القصيم الصحي، أن سرطان الرئة يُعد السبب الرئيس للوفيات السرطانية حول العالم، كما أن التدخين يعتبر السبب الرئيس لـ 85% من الحالات، مؤكداً أن الوقاية والكشف المبكّر يمكن أن يُسهما في تقليل الإصابات.