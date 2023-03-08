"السليمان العقارية" تطلق مجموعة صناديق عقارية بقيمة 3 مليار ريال في معرض ريستاتكس الرياض 2023م

وأشار الدكتور إبراهيم بن محمد السليمان رئيس مجلس إدارة شركة السليمان العقارية؛ إلى أن توقيع الاتفاقيات لإطلاق 4 صناديق عقارية، يأتي انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي للشركة لتطوير مجتمعات سكنية وتجارية فاخرة وعمائر مفعمة بالرفاهية، والتي تواكب رؤية المملكة 2030 في توفير السكن العصري المُناسب للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها في بيئة صحية وعامرة، حيث ستوفر الصناديق الأربعة نحو 4000 آلاف وحدة سكنية وتجارية فاخرة بمساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون متر مربع في كلٍ من مدينتي الرياض ومكة المكرمة.