"السليمان العقارية" تطلق مجموعة صناديق عقارية بقيمة 3 مليار ريال في معرض ريستاتكس الرياض 2023م

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقعَّت شركة "السليمان العقارية" اتفاقيات لإطلاق 4 صناديق عقارية تصل قيمتها إلى نحو 3 مليار ريال، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة السليمان العقارية الدكتور إبراهيم بن محمد السليمان، والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بدر السليمان، وممثلي مدراء الصناديق العقارية (شركة جدوى للاستثمار، شركة ثروات للأوراق المالية، شركة الأول كابيتال، شركة نمو كابيتال).
جاء ذلك خلال فعاليات معرض ريستاتكس العقاري، الملتقى السنوي الأهم لصناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض خلال الفترة من 7-10 مارس 2023م.
وأشار الدكتور إبراهيم بن محمد السليمان رئيس مجلس إدارة شركة السليمان العقارية؛ إلى أن توقيع الاتفاقيات لإطلاق 4 صناديق عقارية، يأتي انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي للشركة لتطوير مجتمعات سكنية وتجارية فاخرة وعمائر مفعمة بالرفاهية، والتي تواكب رؤية المملكة 2030 في توفير السكن العصري المُناسب للأسر السعودية بما يلبّي تطلعاتها في بيئة صحية وعامرة، حيث ستوفر الصناديق الأربعة نحو 4000 آلاف وحدة سكنية وتجارية فاخرة بمساحة إجمالية تتجاوز 1 مليون متر مربع في كلٍ من مدينتي الرياض ومكة المكرمة.
من جانبه بيَّن الأستاذ بدر السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمؤسس لشركة السليمان العقارية؛ بأن التوسع في إطلاق الصناديق العقارية يُمثل رافدًا مهمًا لدعم القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أكبر وأهم القطاعات غير النفطية في المملكة ويُسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للمملكة، مؤكدًا بأن إطلاق شركة السليمان العقارية للصناديق الأربعة سيكون له تأثير مُباشر على قطاع الإسكان، وسيدعم توجهات الوزارة في توفير حلول سكنية عصرية تناسب مختلف احتياجات الأسرة السعودية.
وستدير شركة "جدوى للاستثمار" صندوق "السليمان للاستثمار" لتطوير ضاحية نخبة السليمان الذي سيوفر أكثر من 2200 وحدة سكنية في شرق الرياض بقيمة تبلغ نحو 1,965 مليار ريال.
فيما ستتولى شركة "ثروات للأوراق المالية" إدارة صندوق "ثروات السليمان" الذي سيوفر أكثر من 550 وحدة سكنية في مجمعات سكنية فاخرة في مكة المكرمة بقيمة تصل إلى 402 مليون ريال.
وستدير شركة "الأول كابيتال" صندوق "السليمان بيزنس كومباوند" الذي سيوفر أكثر من 300 وحدة مكتبية في حي النرجس الرياض بقيمة تبلغ نحو 310 مليون ريال، والذي أدارته "منصة أصيل المالية" من خلال جولة استثمارية بقيمة 90 مليون ريال أغلقت خلال 4 دقائق من اطلاق الفرصة .
فيما ستدير شركة "نمو كابيتال" صندوق "نمو السكني الأول" الذي سيوفر أكثر من 243 وحدة سكنية ضمن مجمعات فاخرة في حي العارض شمال الرياض بقيمة تبلغ نحو 245 مليون ريال.
الجدير بالذكر أن شركة "السليمان العقارية" تعتبر من أبرز الشركات العقارية الرائدة في المملكة، والتي تقدم خدمات عالية الجودة في مجال التطوير العقاري، والتسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وحققت الشركة مكانة رفيعة في السوق العقاري بفضل مشاريعها النوعية التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 8 مليار ريال.