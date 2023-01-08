"أسواق التميمي" تحتفي بقاعدة عملائها المخلصين وتطرح عدداً من العروض الحصرية

وتأتي هذه المبادرات تعزيزاً لأطر التواصل بين "أسواق التميمي" والعملاء، إذ تحرص الشركة على طرح عروض نوعية ومنتجات متجددة بشكل دوري لزيادة متعة التسوق داخل أروقة المتجر ومنافذ البيع الإلكترونية، مُتوجة هذه الجهود بتكثيف عروضها الخاصة لإسعاد عملائها المشاركين في برنامج الولاء "ثماري" الذي يعد مستخدميه بعروض حصرية خاصة، تشمل تخفيضات وعروض إضافية، ونقاط مجانية عن كل مبلغ ينفقه العميل في متاجر "أسواق التميمي" المنتشرة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ليستطيع استعمالها فيما بعد كرصيد شراء مجاني، أو التبرع بها لعدد من الجمعيات الخيرية الموثوقة، كما يشمل التطبيق جملة من المزايا الأخرى منها إضافة نقاط مجانية في رصيد المسجلين داخل التطبيق عند كل افتتاح جديد لمتجر "أسواق التميمي".