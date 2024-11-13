باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار.. أم القرى للتنمية والإعمار توقع اتفاقية مع "قايد للتطوير" لإنشاء مشروع فندقي في وجهة "مسار"
أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار" على هامش أعمال معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، عن توقيع اتفاقية استثمارية مع شركة قايد للتطوير والاستثمار العقاري بحضور رئيس مجلس إدارة شركة قايد للتطوير والاستثمار العقاري الأستاذ صلاح قايد وعدد من المسؤولين وقيادات الجهتين.
وتتضمن الاتفاقية تطوير مشروع فندقي فاخر على أرضين مخصصتين في موقع استراتيجي في الوجهة لهذا الغرض بقيمة استثمارية تتجاوز 1.3 مليار ريال سعودي. يستهدف المشروع الذي يطل على ممشى مسار إضافة أكثر من 720 مفتاح فندقي جديد لقطاع الضيافة في الوجهة، ليشكل بذلك إضافة نوعية تعزز من تنوع الخيارات الفندقية في مكة المكرمة.
وأعرب الأستاذ فيصل قايد، الرئيس التنفيذي لشركة قايد للتطوير والاستثمار العقاري، عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة أم القرى، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة التوسعية.
وأضاف: "نتطلع إلى المساهمة في تعزيز قطاع الضيافة في وجهة مسار، والمشاركة في تحقيق رؤيتها الطموحة".
من جانبه رحّب الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة قايد للتطوير، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة المتزايدة في الفرص الاستثمارية التي توفرها وجهة مسار.
وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن خططنا لتطوير قطاع الضيافة في الوجهة، وتعزيز تجربة الزوار؛ من خلال توفير خيارات إقامة متميزة تلبي مختلف الاحتياجات".
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".