باستثمارات تصل إلى 1.3 مليار.. أم القرى للتنمية والإعمار توقع اتفاقية مع "قايد للتطوير" لإنشاء مشروع فندقي في وجهة "مسار"

من جانبه رحّب الأستاذ ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة قايد للتطوير، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة المتزايدة في الفرص الاستثمارية التي توفرها وجهة مسار.